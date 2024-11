Streaminggids november 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Er zijn nieuwe titels te vinden op de verschillende videodiensten. Welke nieuwe films en series vind je deze maand terug op Videoland, Netflix en andere platformen terug? Dat zetten we op een rij in de DroidApp Streaminggids van november 2024.

Nieuw op de streamingdiensten

De dagen worden korter, dus heerlijk tijd om de streamingdiensten weer op te starten. Er is genoeg te kiezen op de platformen, maar waar vind je nou welke nieuwe titel? DroidApp neemt je mee door het nieuwe aanbod van de maand november, in de DroidApp Streaminggids.

Netflix

A Star is Born is één van de nieuwe titels welke toegevoegd wordt deze maand aan Netflix. Maar dat is niet alles. Onder andere de film van de Pinguïns van Madagascar staat vanaf 16 november online, maar ook het te deel van seizoen 4 van Outer Banks staat online. Het overzicht met nieuwe titels op Netflix, vind je hier beneden.

Videoland

Gebruikers van Videoland kunnen ook hun lol op met nieuwe titels. Paradise Hotel, ‘Alone’, The Real Housewives of Amsterdam en de films van James Bond zijn enkele titels die in november online komen op Videoland. De Nederlandstalige streamingdienst zendt vanaf 15 november het nieuwe seizoen van The Masked Singer uit. Een compleet beeld krijg je met onderstaande foto.

Amazon Prime Video

Bij Amazon Prime Video zijn een groot nieuwe titels te vinden. Before Dawn, Kung Fu Panda en ‘Vuur & Vlam’ staan op het platform online. Ook enkele kerstfilms zijn vanaf nu te streamen; je kunt tenslotte maar er vast bij zijn.

Disney+

Bij Disney+ zien we ook nieuwe titels, waaronder enkele kerstfilms. De film ‘An Almost Christmas Story’ vind je vanaf nu terug op Disney+. De dramafilm ‘Out of My Mind’ komt eveneens in november online, en dat geldt ook voor de serie Gangnam B-Side en Say Nothing. Later deze maand vind je ook de serie ‘Interior Chinatown’ terug op Disney.

Voor welke titel blijf jij thuis?str