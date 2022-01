Truckmeister officieel uitgebracht: Flitsmeister voor de vrachtwagenchauffeur

Flitsmeister heeft een speciale app uitgebracht, speciaal voor de vrachtwagenchauffeur. De app heeft de toepasselijke naam Truckmeister en is nu officieel verschenen. De applicatie moet goed van pas komen voor de bestuurders van de vrachtwagen.

Truckmeister

De Nederlandse automobilist is al flink vertrouwd met Flitsmeister. Eén van de populairste apps van Nederland is voor velen niet weg te denken uit het dagelijks leven. Al langer geleden heeft Flitsmeister de app Truckmeister uitgebracht in de Google Play Store en nu is hij dan echt gelanceerd, waarbij alle functies uit de app gebruikt kunnen worden. De applicatie is speciaal afgestemd op de vrachtwagenchauffeurs, waarbij deze voorzien is van handige toevoegingen en functies.

Truckmeister waarschuwt voor ongevallen, stilstaande voertuigen, files, flitsers en werkzaamheden. Ook worden andere verkeersmeldingen getoond en ben je op de hoogte van de geldende snelheid voor de vrachtwagen. Bij het instellen van de app is er de mogelijkheid om het voertuigtype te selecteren, zoals bakwagen, trekker met oplegger, LZV, een combinatie of iets anders. Daarbij kun je Truckmeister gebruiken om veilige parkeerlocaties te vinden, waar je met de truck kunt parkeren. Daarbij zie je ook de voorzieningen die daar zijn. Ook het navigeren behoort tot de mogelijkheden en kun je maten en het gewicht van het voertuig toevoegen.

Vanuit Truckmeister kun je een rit delen met de opdrachtgever. Hierbij heb je de mogelijkheid om een referentiecode toe te voegen. Hierdoor kan de opdrachtvolger live de chauffeur volgen en tevens een bericht achterlaten. Deze worden voorgelezen, zodat de aandacht niet van de weg hoeft. Dankzij ondersteuning voor slimme verkeerslichten moet het mogelijk worden om bij enkele lichten prioriteit te krijgen, zodat uitstoot bespaard wordt. De app Truckmeister kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.