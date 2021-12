Flitsmeister Two aangekondigd: nieuw device voor in de auto

Flitsmeister is niet meer alleen bekend van de app. De dienst heeft ook eigen gadgets voor in de auto, waarbij we vandaag kennis kunnen maken met de Flitsmeister Two; een handig hulpmiddel voor in de auto.

Flitsmeister Two

Nadat in 2019 door Flitsmeister de Flitsmeister One werd aangekondigd, is het nu de beurt aan een nieuwe generatie voor de gadget in de auto. Het bedrijf heeft vandaag de Flitsmeister Two gepresenteerd. Het is de opvolger van de One en is tot stand gekomen na de feedback en reacties op het vorige model. Dit resulteert in een apparaat dat voortaan voorzien is van een display. Hierop zie je direct de waarschuwingen en de maximumsnelheid. Met de Flitsmeister Two kun je voortaan ook direct een gevaarlijke situatie of een flitser melden; met de One was dit niet mogelijk. De Flitsmeister Two kan qua functionaliteit nog uitgebreid worden in de toekomst. Gedacht wordt aan het starten van een parkeeractie na een rit.

Je plaatst de Flitsmeister Two eenvoudig op je dashboard. De app van Flitsmeister kan automatisch gestart worden zodra de auto ingestapt wordt. Zo hoef je nooit meer een waarschuwing te missen, ook niet bij een kort stukje met de auto. De bevestiging ervan gaat via de bijgeleverde houder. Eenmalig koppel je het apparaat middels Bluetooth, via de app. Waarschuwingen krijg je op het scherm en middels een geluid. Middels de knoppen kun je waarschuwingen beoordelen. De batterij van de Two kan opgeladen worden. Om de gadget te gebruiken is een lader vereist, net als een Flitsmeister Pro abonnement. In november zijn de mogelijkheden flink uitgebreid van Pro.

De Flitsmeister Two is verkrijgbaar vanaf vandaag, 1 december. De uitlevering start over twee weken. Voor de Two betaal je 79,95 euro en krijg je een jaar gratis Pro.