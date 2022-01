Emporia komt met speciale tablet voor ouderen: direct verkrijgbaar in Nederland

Een smartphone voor senioren is er al langer, en nu heeft Emporia een tablet uitgebracht voor de oudere doelgroep. De EmporiaTablet is een tablet welke speciaal geoptimaliseerd is voor de oudere gebruiker. Alle details van deze tablet zetten we op een rijtje.

EmporiaTablet

Emporia is een fabrikant welke zich specialiseert in producten zoals smartphones, speciaal voor ouderen. De apparaten zijn voorzien van een gebruiksvriendelijke interface, gemakkelijke bediening en bij niet-smartphones grote toetsen. Daarbij zijn er verschillende functies aanwezig die het gebruik van het apparaat door ouderen prettiger maken, zoals een noodknop. Nu heeft het van oorsprong Oostenrijkse merk de nieuwe EmporiaTablet aangekondigd; welke direct verkrijgbaar is in Nederland.

De EmporiaTablet is een tablet met een 10,1 inch scherm met een resolutie van 1200 x 1920 pixels. Daarbij is de telefoon voorzien van een uitgebreide papieren handleiding zodat je wegwijs wordt gemaakt. De tablet is voorzien van Android 11, waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van grote app-iconen en een overzichtelijk menu. WhatsApp is al vooraf geïnstalleerd op de EmporiaTablet. Daarnaast wordt het apparaat standaard geleverd met zowel 4G- als WiFi-ondersteuning. Je kunt dus zelf een simkaart in het apparaat stoppen.

Voor het maken van foto’s is de EmporiaTablet uitgerust met een 13 megapixel camera en een 5 megapixel front-camera. Er is een snelle MediaTek MT8768 octa-core processor, 4 gigabyte aan werkgeheugen en een opslagruimte dat uitkomt op 32GB. Het geheugen kan uitgebreid worden met een geheugenkaart van maximaal 128GB. Er is een 5000 mAh accu aanwezig en deze kan opgeladen worden met 10W via de USB-C aansluiting. Ook kan er een 3,5 millimeter hoofdtelefoon aangesloten worden op de tablet. Eventueel kun je een hoes met toetsenbord aanschaffen om makkelijk te kunnen typen. Ook kan er gekozen worden voor een extra standaard (één voor wandmontage en een voor op tafel).

De EmporiaTablet is vanaf nu direct verkrijgbaar in Nederland bij Bol.com. De prijs van de tablet komt uit op 299,99 euro.