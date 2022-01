Reflectly app: een slim dagboek die het makkelijker maakt

Wil je voor jezelf bijhouden hoe je je eigenlijk voelt iedere dag? Of wil je momenten en verhalen bewaren voor op een later moment? Met de Reflectly app maak je een dagboek aan, maar dit is niet zomaar een dagboek. Het is een slim dagboek.

Reflectly

Met Reflecty houd je een dagboek bij. De app helpt je alvast op weg door een aantal vragen te stellen over je gevoel. Maar heeft ook extra functies waardoor het meer is dan alleen een dagboek, er wordt namelijk gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie.

Als je Reflecty start word je gevraagd hoe je jezelf voelt en wat ervoor zorgt dat je jezelf zo voelt. Dat kun je gemakkelijk doen door een van de keuzes te maken die je krijgt, vervolgens kan je een tekst gaan schrijven over de dag. De app voegt zelf al de datum en de tijd toe. Wanneer je klaar bent met het verhaaltje voor je dagboek, heb je later altijd nog de mogelijkheid om de tekst aan te passen.

De app is dus meer dan alleen een dagboek. Er staat ook een dagelijkse motivatie klaar. Hier staat een opdracht en een quote beschreven. Maar ook staat er dagelijks een reflectie voor je klaar. Met een vraag zoals bijvoorbeeld: wat is de beste dag in je leven tot nu toe? Verder kun je ook audiobericht toevoegen aan je verhaal, en ook het plaatsen van een foto behoort tot de mogelijkheden.

Als je tenminste vijf dagen de app hebt gebruikt, heb je de mogelijkheid om je statistieken te zien. Verder kun je nog door verschillende quotes lezen, deze als favoriet toevoegen of delen. Wat verder nog makkelijk is, is de mogelijkheid om een herinnering in te stellen om zo je dagelijkse verhaaltje niet te vergeten. Door de app te gebruiken leert Reflecty je kennen en zal hier ook het een en ander op aanpassen zoals je dagelijkse motivatie. Andere gebruikers zijn ook al enthousiast over deze dagboek-app en wil je er zelf mee aan de slag, dan kun je hem via onderstaande button downloaden uit de Google Play Store. Tegen betaling krijg je toegang tot extra functies.