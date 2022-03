Aangifte 2021: doe de belastingaangifte inkomstenbelasting via de officiële app

Het is 1 maart, dus kun je vanaf vandaag de belastingaangifte over 2021 doen. De Belastingdienst heeft hiervoor een nieuwe versie van de aangifte app uitgebracht, die je kunt gebruiken voor het invullen van je belastingaangifte over het afgelopen jaar.

Aangifte 2021 app

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van de Aangifte app uitgebracht. De nieuwste versie van de applicatie ‘Aangifte Inkomstenbelasting’ is klaargestoomd voor het doen van de belastingaangifte over 2021. De toepassing maakt het mogelijk om met een druk op de knop de aangifte over 2021 in te vullen en door te sturen naar de Belastingdienst. Vanaf vandaag, 1 maart 2022, staat de inkomstenbelasting al klaar, met de gegevens die bij de Belastingdienst bekend zijn. Deze controleer je en kun je vervolgens versturen. Je ziet dan gelijk hoeveel je moet betalen of hoeveel geld je terugkrijgt.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de Belastingaangifte app te gebruiken. Dit is het geval in de volgende omstandigheden:

niet het hele jaar dezelfde fiscale partner had

uw woning hebt gekocht of verkocht en daardoor aftrekbare kosten had

een restschuld voor een vroegere eigen woning had

uw woning tijdelijk verhuurde, bijvoorbeeld via Airbnb

een onderneming had

aandeel in een onverdeelde erfenis had

inkomsten uit overig werk had

in het buitenland woonde

inkomsten uit het buitenland had

bezittingen in het buitenland had

co-ouder was, en uw minderjarige kind niet op uw adres ingeschreven stond

aftrekposten had, zoals giften, zorgkosten of studiekosten

Je kunt zoals gezegd de belastingaangifte vanaf nu doen. Doe je dit voor 1 april 2021, dan krijg je voor 1 juli dit jaar bericht over het bedrag dat je moet betalen, of dat je terugkrijgt. Het doen van je belastingaangifte dient sowieso voor 1 juli 2022 binnen te zijn. De applicatie kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.