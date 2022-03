Samsung brengt One UI 4.1 vol functies naar Galaxy S, Fold en A-serie

Samsung begon vorig jaar snel met het uitrollen van Android 12 met de One UI 4 update voor smartphones en tablets. De S22-serie heeft One UI 4.1 en die nieuwe update zal beschikbaar komen voor verschillende modellen.

One UI 4.1 update voor Galaxy’s

De Samsung Galaxy S22-serie is momenteel de enige serie die voorzien is van One UI 4.1. Deze versie bevat verschillende handige functies die van pas komen bij het dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld Google Duo met Live Sharing, waarbij je je scherm kunt delen met iemand anders. Je kunt daarmee ook samen door foto’s bladeren, op internet surfen, aantekeningen maken of andere functies gebruiken. Het delen van het scherm is mogelijk in verschillende applicaties, zoals Google Maps, Samsung Galerij en YouTube.

Lees onze uitgebreide Galaxy S22 review.

Samsung geeft verschillende toestellen ook nieuwe camera-functies die we kennen van de S22-serie. Deze maand zal de Expert RAW-functie uitgerold worden voor de Galaxy S21 Ultra, vervolgens naar diverse andere modellen. Voor de Galaxy S10 en nieuwer wordt de gum-functie in de fotobewerker verbeterd, waarmee het mogelijk wordt om schaduwen en reflecties te verwijderen. Verder is het Galaxy-toetsenbord verbeterd met betere suggesties en typefoutdetectie. Met One UI 4.1 kunnen ook automatisch afbeeldingen en screenshots bijgesneden worden om ongewenste onderdelen te verwijderen.

Als eerst zal One UI 4.1 uitgerold worden voor de Galaxy Z Fold 3 en de Flop 3. Vervolgens zal het beschikbaar gesteld worden voor de Galaxy S21-serie, de S20-serie, Z Fold, Flip- en Note-apparaten. Vervolgens zal in de komende weken en maanden het naar geselecteerde modellen uit de Galaxy A-serie.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro