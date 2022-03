Oxxio app compleet in het nieuw: weinig mensen positief

Een nieuwe update is verschenen voor de Oxxio-app. Klanten van deze energieleverancier kunnen de vernieuwde app gebruiken, welke is uitgebreid met nieuwe functies, maar ook met opgefrist design.

Nieuwe Oxxio app

Energiebedrijf Oxxio heeft een compleet vernieuwde versie van de Oxxio app uitgebracht voor Android en iOS. Hierbij wordt de nieuwe huisstijl die Oxxio sinds kort heeft doorgevoerd, met onder andere het nieuwe logo. Daarnaast is de applicatie uitgebreid met verschillende nieuwe functies. Nieuw is onder andere het startscherm, waar je uitgebreide informatie terug kunt vinden over het verbruik van gas en stroom in de afgelopen tijd. Je kunt ook direct zien welke energieslurpers er in huis het meeste energie vragen. Als je de beschikking hebt over zonnepanelen, zie je direct hoeveel stroom deze hebben opgewekt, en hebben teruggeleverd.

De informatie is in de nieuwe versie van de app veel uitgebreider. Je ziet bijvoorbeeld hoeveel het verbruik die dag een jaar geleden was, en wat toen de buitentempersatuur was. Hierbij kun je informatie bekijken per uur, dag, week, maand en jaar. Grafieken moeten de uitleg verder verduidelijken.

Leuk allemaal, maar het ontvangst van deze app is verre van positief. Iedere keer dat je de app opstart moet je opnieuw inloggen, samen met een inlogcode die via de mail gestuurd wordt. Daarbij is de applicatie enorm traag en duurt het lang voordat verschillende gegevens zijn ingeladen.