Ben verlaagt prijzen voor dataroaming en internetten buiten bundel

Telecomprovider Ben voert wijzigingen door in de kosten die berekent worden, wanneer klanten buiten de bundel internetten. Dit geldt ook voor de prijzen die gelden voor het gebruik van dataraming buiten de Europese Unie.

Lagere prijzen bij Ben

Ben verlaagt verschillende tarieven, zo blijkt uit een bijgewerkte versie van de prijslijst en de voorwaarden van de provider. Voortaan worden de kosten voor het gebruik van internet buiten de bundel, in de EU 0,01 euro per MB. Dit betekent dat je voor 1GB 10 euro betaalt. In de oude prijslijst stond nog het bedrag van 0,1 euro per MB. Voor het internetten buiten de Europese Unie wordt voortaan een bedrag bepaald van 0,02 euro per MB. Eerder was dit nog per land verschillend.

Klanten die willen voorkomen dat ze extra kosten maken door te internetten buiten de bundel, of door de telefoon op het roamingnetwerk te gebruiken, kunnen een extra bundel activeren. Met de Bewust Online bundel kan een limiet ingesteld worden, welke standaard op 0 euro staat en buiten de EU op 30 euro. Dit kan via de app aangepast worden. Voorheen waren deze twee bundels gescheiden van elkaar met ‘MB Pauze’ en ‘Internetlimiet buiten de EU’. Meer informatie is te vinden op de website van Ben.