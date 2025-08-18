Provider 50+ Mobiel start met 5G-abonnementen en eSIM-ondersteuning

Wijzigingen worden doorgevoerd bij telecomprovider 50+ Mobiel. De provider die gebruik maakt van het Vodafone-netwerk, krijgt ondersteuning voor het 5G-netwerk. Daarbij wordt gewerkt aan eSIM-ondersteuning. Tevens wordt het eindelijk mogelijk om te bellen en internetten tegelijkertijd.

50+ Mobiel eindelijk met 5G

Het wordt eindelijk mogelijk om bij provider 50+ Mobiel gebruik te maken van het 5G-netwerk. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Door deze wijziging moet het netwerk sneller en stabieler worden, zo stelt de provider die gebruik maakt van het netwerk van Vodafone. Nieuwe klanten kunnen kiezen voor een nieuw 5G-abonnement dat vanaf nu aangeboden wordt bij 50+ Mobiel. Bestaande klanten worden vanaf nu gefaseerd overgezet naar het nieuwe netwerk, iets wat begin oktober afgerond moet zijn.

Tevens belooft 50+ Mobiel ondersteuning voor VoLTE, voor nieuwe en bestaande klanten. Hierdoor wordt het voor klanten ook mogelijk gemaakt om tegelijkertijd te bellen en te internetten. Dit was tot op heden niet mogelijk bij de provider. Achter de schermen wordt gewerkt aan ondersteuning voor eSIM. Het is niet bekend wanneer de digitale simkaart definitief geïntroduceerd wordt.

De nieuwe abonnementen die je kunt kiezen, zijn verkrijgbaar op de website van 50+ Mobiel.