Lebara geeft klanten 5G, maar merken weinig verschil

Telecomprovider Lebara geeft klanten toegang tot het 5G-netwerk. De prepaid- en sim-only provider zet hiermee een volgende stap voor haar klanten. Toch zullen klanten er maar weinig van merken.

Lebara zet 5G aan

Klanten van Lebara kunnen vanaf nu gebruik maken van het 5G-netwerk van KPN. Voor de andere netwerkfrequenties gebruikte de provider al het netwerk van KPN. Telecomproviders, anders dan de hoofdproviders, volgen pas later met 5G en dat zagen we eerder al bijvoorbeeld bij Ben, Simpel en Youfone. Nu dus ook bij Lebara, zo melden de collega’s van Tweakers.

Toch is het nog maar de vraag of klanten veel gaan merken van de verandering. Gebruikers zullen namelijk geen snellere internetverbinding krijgen. De snelheid blijft staan op 75 Mbit/s voor de downloadsnelheid en een uploadsnelheid van 25 Mbit/s. Voor een extra bedrag per maand kunnen deze snelheden verdubbeld worden. Klanten worden automatisch omgezet naar het 5G-netwerk en dit gebeurt in de komende tijd. Nieuwe klanten kunnen ook kiezen voor het abonnement met 5G. Om het 5G netwerk te gebruiken, dient de smartphone wel te beschikken over 5G-ondersteuning.

De abonnementen zijn beschikbaar op de website van Lebara.