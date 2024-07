Videoland verhoogt prijzen van abonnementen

De abonnementen van streamingdienst Videoland gaan omhoog. Zowel voor bestaande als nieuwe klanten moet meer afgerekend worden per maand. Dit geldt ook voor degenen die eerder via RTL XL voordelig een Videoland abonnement konden afsluiten.

Videoland wordt duurder

Streamingplatform Videoland heeft gebruikers op de hoogte gebracht van een prijsverhoging die doorgevoerd gaat worden. De wijziging gaat per 26 augustus in, en is volgens het bedrijf nodig om ook in de toekomst de beste, exclusieve content aan te kunnen bieden. De maandbedragen van klanten stijgt met een euro per maand. Dit komt neer op de volgende prijzen;

Videoland Basis (met reclame): van 4,99 euro naar 5,99 euro per maand

van 4,99 euro naar 5,99 euro per maand Videoland Plus: van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand

van 9,99 euro naar 10,99 euro per maand Videoland Premium: van 11,99 euro naar 12,99 euro per maand

Degenen die via RTL XL een poos geleden een mooi aanbod kregen voor Videoland, betalen tot nu toe 0,99 euro per maand. Dit stijgt naar 3,99 euro per maand. Videoland benadrukt dat het hier nog steeds gaat om een prijsvoordeel, welke twee euro per maand voordeliger is dan het nieuwe tarief. De wijzigingen gaan automatisch in per 26 augustus.

Videoland benadrukt dat we binnenkort verschillende nieuwe titels kunnen verwachten. Zo komt er een nieuw seizoen van De Verhulstjes en Gooische Vrouwen. Ook komt B&B Vol Liefde op Videoland, net als het laatste seizoen van Mocro Maffia, en zien we TAXI, Nieuwe Buren UK, De Verraders Australië en meer titels.