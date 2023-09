Provider Ben ondersteunt nu 5G: ook voor bestaande klanten

Nadat eerder de kleinere provider Youfone ondersteuning toevoegde voor het 5G-netwerk, is het nu de beurt aan klanten van Ben. De blauwgekleurde provider maakt het nu voor nieuwe en bestaande klanten mogelijk om 5G te gebruiken.

5G bij Ben

Telecomprovider Ben maakt het voor klanten mogelijk om 5G te gebruiken. De provider bood eerder alleen toegang tot 4G aan als snelste netwerkverbinding. Hierbij konden klanten nog kiezen voor een hogere snelheid. Vanaf deze week kan er dus ook gekozen worden voor 5G. De maximale downloadsnelheid komt volgens Ben uit op 300 Mbit/s, de uploadsnelheid op 75 Mbit/s. Dit is net zo hoog als de netwerksnelheid van het 4G Extra Snel-pakket dat Ben tot nu toe aanbood. Ben zal klanten met deze aangevinkte optie (4G Extra Snel) omzetten naar de toegang tot 5G. De 4G-snelheid bij Ben komt uit op 200 Mbit/s down, 50 Mbit/s up.

Klanten die 5G willen gebruiken, krijgen dit niet gratis. Bij Youfone krijg je wel gratis 5G-toegang. Bij Ben wordt een bedrag van 1,00 euro per maand in rekening gebracht. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Bestaande klanten kunnen dit activeren via de Mijn Ben-omgeving. Nieuwe klanten kunnen de toegang tot het 5G-netwerk aanvinken bij het afsluiten van een nieuw contract, ditzelfde geldt voor klanten die hun abonnement willen verlengen. Alle informatie vind je terug op de website van Ben. Bij Ben maak je gebruik van het netwerk van T-Mobile.