Ben verhoogt internetsnelheden en verbetert klantvoordeel

Vanaf deze week zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd bij telecomprovider Ben. Het klantvoordeel dat je krijgt is uitgebreid en de internetsnelheid is geüpgraded.

Wijzigingen bij Ben

Telecomprovider Ben, dat onderdeel is van T-Mobile, heeft bekend gemaakt dat het per direct wijzigingen doorvoert in verschillende zaken. Allereerst de internetsnelheid die flink omhoog gaat. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten. De downloadsnelheid voor 4G stijgt van 100 Mbit/s naar 200 Mbit/s. Klanten met 4G Extra Snel profiteren van een internetsnelheid van 300 Mbit/s. De uploadsnelheid bedraagt respectievelijk 50 Mbit/s en 75 Mbit/s.

Sinds augustus vorig jaar kun je Klantvoordeel bij Ben gebruiken. Heb je T-Mobile Thuis en een mobiel Ben-abonnement, dan krijg je 5 euro korting op je Thuis-factuur. Dit blijft hetzelfde. Nieuw is wel de wijziging die doorgevoerd wordt als je meerdere Ben-abonnementen hebt op je huisadres.

Heb je een databundel van 1 GB – 4,9 GB? Jij ontvangt 1 GB!

Heb je een databundel van 5 GB – 9.9 GB? Jij ontvangt 3 GB!

Heb je een databundel van 10 GB of hoger? Jij ontvangt 5 GB!

Zoals gezegd gelden de wijzigingen voor nieuwe en bestaande klanten. De abonnementen van Ben zijn terug te vinden op de website van Ben.