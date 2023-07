T-Mobile en Nothing sluiten samenwerking voor Phone 2

Nothing pakt het werk serieus aan in Nederland. De telefoonfabrikant kondig een samenwerking aan met de Nederlandse provider T-Mobile. We zullen de Nothing Phone 2 dus ook terug gaan zien bij de magentagekleurde provider.

Nothing en T-Mobile

We hebben al het nodige nieuws over de Nothing Phone 2 gehoord. Op 11 juli is de officiële aankondiging van het toestel, en nu is er ander nieuws. Dat heeft te maken met een samenwerking die de toch wel nieuwe fabrikant heeft gesloten. Er is een partnership opgetuigd met de Nederlandse provider T-Mobile. De nieuwe Nothing Phone 2 zal daarmee officieel verkrijgbaar zijn bij T-Mobile en bij Tele2.

Duidelijk is ook al wanneer de nieuwe smartphone in de winkels zal liggen. Vanaf 21 juli kunnen klanten bij de providers terecht voor de Nothing Phone 2, tien dagen na de officiële aankondiging van het toestel. De verwachtingen zijn hooggespannen met natuurlijk weer de lichtgevende achterkant, die ook wel bekend staat als de Glyph Interface. Deze zal bij het nieuwe nog meer geavanceerd zijn met de mogelijkheid om zelf patronen te maken.

Zover bekend zal T-Mobile, samen met dochterbedrijf Tele2, de enige provider zijn die een samenwerking heeft met Nothing. De Nothing Phone 2 zal net als het huidige model, ook bij verschillende (online) winkels te koop zijn. De nieuwe smartphone zal verkrijgbaar zijn in de kleuren wit en grijs.