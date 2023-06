Nothing OS 2.0 duikt op in screenshots: dit zijn de widgets

Nothing komt binnenkort met de nieuwe Nothing Phone 2. Over de smartphone hebben we al het nodige aan nieuws gehoord. Nu zien we wat meer van Nothing OS 2.0, het gaat over de widgets.

Widgets in Nothing OS 2.0

Langzaam maar zeker krijgen we steeds meer een beeld van wat de plannen van Nothing zijn voor dit jaar. De fabrikant zal in juli de nieuwe Nothing Phone 2 aankondigen. De prijs van het nieuwe model zal echter wel een stuk hoger liggen dan de prijs van toen de Nothing Phone 1 uitgebracht werd.

Nu komen we meer te weten over de Nothing OS 2.0 skin. Deze nieuwe skin zullen we terug gaan zien op de Nothing Phone 2, maar komt ook naar de eerste smartphone van het bedrijf. Medewerkers van Nothing zelf hebben nu beelden naar buiten gebracht van deze interface.

Hierbij gaat het voornamelijk om de widgets van Nothing zelf. We zien bijvoorbeeld verschillende klokken en de weer-app waarbij natuurlijk ook het eigen lettertype van Nothing. De kleuren worden zoals in de laatste Android-versies standaard is, aangepast op de ingestelde achtergrond.