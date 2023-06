Nothing Phone 1 krijgt grote Nothing OS 2.0 update in augustus

De voorbereidingen voor de Nothing Phone 2 zijn in volle gang, maar de huidige smartphone wordt niet vergeten. De fabrikant zal in augustus een grote update naar Nothing OS 2 uitrollen.

Nothing OS 2.0 in augustus

Een grote update voor de Nothing Phone 1 is aanstaande. Oprichter Carl Pei laat weten dat de smartphone voor eind augustus de grote update naar Nothing OS 2.0 beschikbaar zal stellen. In een bericht laat Pei het volgende weten;

Software support is very important to us. Nothing OS 2.0 will be coming to Phone (1) users by the end of August.

Dit is binnen anderhalve maand nadat de Nothing Phone 2 wordt aangekondigd. Deze smartphone zal op 11 juli aangekondigd worden en komt direct op de markt met Nothing OS 2.0. Verwacht nog geen Android 14, de update naar Nothing OS 2.0 is namelijk nog steeds gebaseerd op Android 13. Volgens eerdere berichten zou Nothing de nieuwe skin van veel aanpassingen hebben voorzien, waarbij zaken bijna helemaal opnieuw zijn opgebouwd. Door de interface meer af te stemmen op de gebruiker hoeft de gebruiker minder te scrollen en diep te graven, zo stelde het merk in een interview met XDA.

Leaker SnoopyTech deelde onlangs bovenstaande foto, waarbij we een vermoedelijk voorproefje zien van Nothing OS 2.0. De update komt voor eind augustus aan bij de gebruikers. Eerder dit jaar verscheen al Nothing OS 1.5.