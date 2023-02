Nothing Phone 1 krijgt Android 13 met Nothing OS 1.5 vol nieuws

Nothing heeft haar enige smartphone, de Nothing Phone 1, bijgewerkt met een update naar Android 13. De nieuwe update wordt vanaf nu uitgerold en bevat ook de nieuwste skin-versie; Nothing OS 1.5. Deze update brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee.

Nothing OS 1.5 voor Nothing Phone 1

De Nothing Phone 1 hebben we eerder uitgebreid besproken in de Nothing Phone 1 review. De smartphone van de fabrikant is het eerste toestel van het merk. Eerder werd al duidelijk dat in de eerste helft van 2023 de update beschikbaar zou moeten komen naar Android 13. Dat is nu het geval, met een bijna 1,3GB grote update. Voor de Nothing Phone is de fabrikant nu begonnen met het uitrollen van Android 13, samen met Nothing OS 1.5. Dit samen brengt een hoop nieuwe functies naar de smartphone.

Met de update brengt de fabrikant fijne verbeteringen naar de Nothing Phone 1. Er is een vernieuwde weer-app die je kunt gebruiken. Deze opent direct de plaats met het weer, in plaats van dat een link wordt geopend. Verdeer zijn er verschillende nieuwe opties voor de Glyph interface, met nieuwe kleurschema’s, nieuwe ringtones, wallpapers en meer opties voor het vergrendelscherm. Nothing geeft ook de camera-app verbeteringen mee, waardoor je nu een QR-code direct via de camera-app kunt scannen. Deze optie komt ook direct beschikbaar als snelle instelling via het menu met quick settings.

De Nothing Phone 1 profiteert van een verbeterde vingerafdrukscanner, die 12 procent accurater moet zijn na de update naar Nothing OS 1.5. Verder belooft het merk snellere opstarttijden van apps en een verbeterd accuverbruik in standby. Daarnaast brengt het uiteraard de nieuwe functies van Android 13. Denk aan de kleurenschema’s, de taal-instellingen die je per app kunt aanpassen en een vernieuwde mediaspeler. Ook heb je meer privacy-opties.

De nieuwe update wordt vanaf nu uitgerold voor de Nothing Phone 1. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.