‘Nothing Phone 2 wordt premium toestel en komt in Q3’

Een nieuwe smartphone van het merk Nothing staat op de planning. De fabrikant heeft plannen voor de Nothing Phone 2, een nieuwe smartphone die later dit jaar verwacht wordt. Er is nu wat meer informatie over bekend.

Nothing Phone 2 wordt premium

De Nothing Phone 1 die eerder werd uitgebracht, is een smartphone in het hogere mid-end segment. De dit jaar te verwachten Nothing Phone 2 zal een stap verder gaan. De nieuwe telefoon zal dan geplaatst worden in het high-end segment, zo melden bronnen. Een tipgever die een goede naam heeft, meldt dat het toestel uitgerust zal worden met een nog niet aangekondigde Snapdragon-chipset uit de 8-serie. We vermoeden dat het hier gaat om de Snapdragon 8+ Gen 2. Maar er is nog meer te melden over de nieuwe Nothing Phone 2.

De smartphone in kwestie zal uitgebracht worden met een iets grotere accu, 5000 mAh in plaats van 4500 mAh. Deze zal geleverd worden met maximaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB interne opslagruimte. Softwarematig zal er ook een optie aangeboden worden voor virtueel werkgeheugen, zoals we al kennen van andere merken. Nothing geeft het toestel een 120Hz AMOLED-scherm mee. Verder ontbreken er nog verdere gegevens, behalve dat de release van het toestel vermoedelijk gepland staat voor het derde kwartaal van 2023. Als hierover meer informatie beschikbaar is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.