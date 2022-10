Nothing Ear Stick aangekondigd: nieuwe earbuds in bijzonder jasje

Nothing heeft haar tweede set earbuds aangekondigd. De fabrikant presenteert de Nothing Ear Stick, waarbij de oordopjes in een bijzonder jasje zitten.

Nothing Ear Stick

Een nieuwe headset is aangekondigd door Nothing. De fabrikant die eerder de Nothing Phone 1 al uitbracht, komt nu met de Nothing Ear Stick. Het is de tweede headset die de fabrikant aankondigt. Het eerste model was de Nothing Ear (1).

Volgens het merk is de Nothing Ear Stick erg licht, terwijl het geluid erg krachtig is. Dit mede dankzij de aanwezigheid van de 12,6 millimeter driver. De luistertijd komt uit op totaal 29 uur. De headset is voorzien van Bass Lock Technologie, waarmee software ervoor zorgt dat de muziek geoptimaliseerd wordt met de gehoorgang van de gebruiker, samen met de pasvorm van de oordopjes. Via drukknoppen op elke oordop kun je de Ear Stick besturen. Dit moet ook werken als je vingers nat zijn.

Het meest opvallend is de case waarin de earbuds geleverd worden. Deze heeft namelijk het design van een lipstick. Het instellen van de earbuds gaat via de Nothing X app. Daarnaast is er ondersteuning voor Fast Pair zodat je headset snel gekoppeld is met je Android-toestel. Tevens kan het product overweg met iOS 11 en hoger.

De Nothing Ear Stick is vanaf 4 november verkrijgbaar voor een bedrag van 119 euro. Je kunt ze alvast bestellen bij Belsimpel.