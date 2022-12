‘Nothing Phone 2 laat op zich wachten; pas eind 2023’

Nothing kwam dit jaar met haar eerste smartphone; de Nothing Phone 1. Een opvolger zou in de pijplijn zitten, maar dit gaat echt nog wel even duren, zo blijkt uit de informatie die nu binnen komt rollen.

We kunnen een nieuwe high-end smartphone van Nothing verwachten. Het merk heeft al twee soorten headsets en een eigen smartphone, de Nothing Phone 1 die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Nothing Phone 1 review. De smartphone krijgt een opvolger, maar dat gaat wel een poosje duren. Carl Pei, de oprichter van het merk Nothing, deelt het bericht dat een aankondiging van een Nothing Phone 2 voorlopig op zich laat wachten. De focus van de fabrikant ligt eerst op andere zaken. Zo ligt de belangrijkste focus op de Nothing Phone 1. Met name over de update naar Android 13.

Carl Pei geeft onderstaande uitleg over de komst van de Nothing Phone 2.

Phone (2) isn’t launching anytime soon. We’re focused on doing a few things well, and won’t churn out dozens of products a year like many others.

Phone (1) is our main focus. We’re cooking something really great in terms of software, Android 13 and beyond.

— Carl Pei (@getpeid) December 5, 2022