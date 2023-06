Nothing Phone (2) renders online verschenen: dit is er nieuw

De nieuwe Nothing Phone 2 is verschenen op renders. Het gaat om de tweede smartphone van de fabrikant. Eerder werden al teasers door het bedrijf gedeeld, maar nu krijgen we een compleet beeld te zien van het nieuwe toestel. Heeft Nothing nog verrassingen klaarstaan?

Nothing Phone 2 in renders

De nieuwe Nothing Phone 2 kunnen we later dit jaar verwachten. In aanloop naar de aankondiging krijgen we al het één en ander te zien vanuit de fabrikant. Zo verschenen er eerder al renders van het toestel. Maar er is meer te melden. Want nu zijn er renders online verschenen, waarbij we het toestel van verschillende kanten kunnen zien. Grote veranderingen lijken er niet in het design doorgevoerd te worden.

Net als bij de Nothing Phone 1 zal de smartphone voorzien zijn van een transparante behuizing. Duidelijk is dat het geheel wat meer afgerond is. Zowel aan de voor- als aan de achterkant is het toestel voorzien van een lichte curve voor een premium uitstraling. Volgens de berichten krijgt het toestel een 6,7 inch scherm. Dankzij informatie van de fabrikant zelf weten we al dat er een 4700 mAh batterij in het toestel gestopt wordt, en weten we ook al wat over het updatebeleid.

Hoewel het design dus gelijk blijft, is er wel een paar veranderingen. Zo zijn de verlichtingselementen veranderd, is de verlichting rondom de spoel van het draadloos laden in meerdere stukken onderverdeeld en vind je nu een paar kleine andere verbeteringen. Alle details zullen we later dit jaar te horen krijgen.