Nothing Phone (2) verschijnt in het nieuws: foto en updatebeleid

De geruchtenmolen over de Nothing Phone (2) is harder aan het draaien. De fabrikant doet zelf een boekje open, maar ook krijgen we dankzij een leaker nieuwe informatie over de tweede smartphone van het merk Nothing.

Nothing Phone (2) in het nieuws

We kunnen nieuws met je delen over de nieuwe smartphone van Nothing. Het merk van de voormalige OnePlus-oprichter Carl Pei komt binnenkort met de Nothing Phone (2). De fabrikant laat allereerst zelf van zich horen. In het bericht zegt het merk dat er bij de tweede telefoon een ecologische voetafdruk bereikt is. Dit is volgens Nothing een belangrijke stap in de richting van een duurzamere smartphone-industrie. De ecologische voetafdruk komt uit op 53,45 kilogram, wat vijf kilogram lager is dan de Nothing Phone (1), waarvan eerder op DroidApp de Nothing Phone 1 review verscheen.

Volgens Nothing is dit goed nieuws, zeker omdat de telefoon een 200 mAh grotere accu krijgt, en ook het scherm wordt 0,15 inch groter. Dit betekent dat de Nothing Phone 2 een 6,7 inch scherm krijgt, samen met een 4700 mAh batterij.

Leaker TechDroider laat ook van zich horen over de Nothing Phone (2). De leaker deelt foto’s, wat vermoedelijk de Nothing Phone 2 is. Nothing zelf laat weten dat we bij het toestel vier jaar aan beveiligingsupdates kunnen verwachten en drie Android-updates. Het is nog niet bekend met welke Android-versie de telefoon geleverd wordt, mogelijk is dit (gewoon) Android 13.