Nothing deelt eerste beelden Nothing Phone (2): komt deze zomer

Deze zomer komt er een nieuwe smartphone van Nothing op de markt. Het merk komt in het nieuws met de Nothing Phone (2). De eerste beelden van de smartphone zijn naar buiten gebracht door het merk, zodat we een eerste idee krijgen.

Nothing Phone (2) op beeld

Deze zomer zullen we de nieuwe smartphone van het merk Nothing gaan zien. De fabrikant heeft een teaser online gezet, zodat we alvast warm gemaakt worden voor de aankondiging van de nieuwe smartphone. De video duurt drie seconden en hierin zien we onder andere een rood, knipperend lampje. Wat deze als functie heeft, is niet bekend. De Nothing Phone (1) die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Nothing Phone 1 review, had eveneens zo’n lampje. Deze kon oplichten bij het opnemen van een video.

De kortdurende teaser laat verder een soort van schakelaar zien. Ook hiervan is niet duidelijk wat Nothing hiermee van plan is. We blijven dus zitten met een hoop vragen. Wel is duidelijk dat deze zomer het doek van de Nothing Phone 2 gehaald wordt. We verwachten, Nothing kennende, dat in de komende weken en maanden het nodige geteast zal worden.