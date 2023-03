Nothing komt na twee jaar met Nothing Ear (2) headset

Nadat Carl Pei’s merk Nothing in 2021 de Nothing Ear (1) presenteerde, zijn we nu een aantal producten verder. Het merk heeft nu haar nieuwe Nothing Ear (2) aangekondigd; een verbeterde headset met eveneens een transparant ontwerp.

Nothing Ear (2) aangekondigd

Nothing heeft haar nieuwe headset gepresenteerd. Het is niet de eerste headset, want de start van het merk werd gevierd met de Nothing Ear (1). Later volgde nog de Nothing Ear Stick en natuurlijk ook de eigen smartphone van het bedrijf; de Nothing Phone 1. Nu komt het bedrijf met een nieuwe headset, de Nothing Ear 2. Dit twee jaar na de introductie van de eerste transparante headset van het bedrijf. Wat betreft het ontwerp zien we geen grote veranderingen, waardoor de transparantie behouden blijft. Wel zijn er wat aanpassingen doorgevoerd in de specificaties.

De Nothing Ear (2) headset biedt ondersteuning voor de audiocodec LHDC 5.0 waardoor je Hi-Res Audio kunt streamen. Dankzij de aanwezigheid van nieuwe geluidsprofielen kun je voortaan een eigen gepersonaliseerd geluidsprofiel maken waarmee je ze kunt kalibreren voor specifiek jouw gehoor. Dit kan in de eigen app van Nothing, dit samen met de instellingen voor de equalizer. Er is ANC adaptieve actieve ruisonderdrukking, 11,6 millimeter drivers en een verbeterde winddichtheid voor de microfoon. Nothing heeft de Ear (2) ook voorzien van Dual Pairing.

Nothing belooft een batterijduur van 36 uur inclusief het gebruik van de case. Je kunt een Android-apparaat snel aan de headset koppelen via Google Fast Pair en ook is er Microsoft Swift Pair voor het snel verbinden met een Windows-apparaat. Ze zijn stof- en spatwaterdicht dankzij de IP54-classificatie en er geldt een prijs van 149 euro. Vanaf 28 maart is de headset verkrijgbaar.