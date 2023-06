Nothing Phone 2 wordt flink duurder: Europese prijzen uitgelekt

Wie had gehoopt op een ‘leuk prijskaartje’ bij de Nothing Phone 2, wordt helaas teleurgesteld. De Nothing Phone 2 zal duidelijk duurder worden dan de huidige Phone 1.

Nothing Phone 2 wordt duurder

Nothing bracht vorig jaar de Nothing Phone 1 uit voor een bedrag van 469 euro. Voor dit bedrag krijg je een stijlvolle telefoon met een transparante behuizing en leuke verlichting. De telefoon werd gepositioneerd in het hogere middensegment. Inmiddels gaan ook al de nodige berichten rond over de Nothing Phone 2.

Nu zijn de Europese prijzen uitgelekt van de Nothing Phone 2. En dat is schrikken. De prijs ligt namelijk ruim 50 procent hoger. De prijs van de nieuwe Nothing zal starten bij 729 euro, zo melden bronnen. Specifiek gaat het om de prijs voor Frankrijk. Je krijgt voor dit geld de variant met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. Voor een bedrag van 849 euro kun je gaan voor de configuratie 12GB/512GB.

De prijsverhoging is deels te verklaren door het feit dat de Nothing Phone 2 een segment hoger gepositioneerd zal worden. Zo zal de smartphone uitgerust worden met de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. We schreven woensdag al dat de smartphone met een transparante laadkabel geleverd wordt. Over een paar weken zullen we alle details te horen krijgen.