Nothing komt op 11 juli met aankondiging Nothing Phone 2

Het hoge woord is eruit. De Nothing Phone 2 zal volgende maand aangekondigd worden. De nieuwe Nothing Phone 2 zal op 11 juli wereldkundig gemaakt worden. We hebben in de afgelopen tijd al het nodige over de nieuwe smartphone gehoord.

Nothing Phone 2 komt 11 juli

Nog een kleine vier weken wachten, en dan is er de nieuwe smartphone van Nothing. Het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei, presenteert op 11 juli de Nothing Phone 2. De datum wordt in een officiƫle teaser bevestigd door het bedrijf. Deze zomer staat het aantal uitgebrachte smartphones dan op twee. In de afgelopen tijd heeft het merk wel al accessoires en dergelijke uitgebracht. Het toestel is ondanks verschenen in renders.

De Nothing Phone 2 wordt genoemd bij naam in de teaser. Daarnaast zien we een octopus, wat vermoedelijk betrekking heeft op de octa-core processor die we terug gaan zien. Eerdere berichten spraken over de Snapdragon 8+ Gen 1 chip voor het model. Hiermee gaat de Nothing Phone 2 een segment omhoog in vergelijking met de huidige Nothing Phone 1. Alle details over de smartphone komen we op 11 juli te weten. Natuurlijk houden we je op de hoogte.