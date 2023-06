Nothing Phone 2 wordt geleverd met transparante laadkabel

Nothing heeft nieuwe informatie gegeven over wat we kunnen verwachten bij de nieuwe Nothing Phone 2. Niet alleen de achterkant van het toestel zal transparant zijn, ook de laadkabel zal (gedeeltelijk) doorzichtig zijn.

Transparante USB-kabel voor Nothing Phone 2

De nieuwe Nothing Phone 2 zal op 11 juli officieel aangekondigd worden. Zoals veel jonge merken het doen; in de weken voorafgaand aan de aankondiging worden de nodige berichten alvast gedeeld over de toestellen. Dat is nu ook het geval. Oprichter Carl Pei laat weten dat er een transparante USB-C datakabel meegeleverd zal worden met de smartphone. De Nothing Phone 1 werd geleverd met een witte kabel.

De USB-C kabel van de Nothing Phone 2 heeft aan beide kanten een USB-C stekker, wat een transparant uiteinde heeft. Hierin is het Nothing-logo geëtst. We zien nog een ander opvallend iets; dat zijn de zes cirkels, al is de functie daarvan onbekend. Het nieuwe ontwerp van de kabel past nog beter bij het toestel; dat is namelijk voorzien van een doorzichtige achterkant. Ook de SIM-tool heeft een transparant handvat.

Van de Nothing Phone 2 weten we verder al dat het toestel een 6,67 inch scherm krijgt, samen met een 4700 mAh batterij en een Snapdragon 8+ Gen 1. De smartphone zal ook drie Android-updates krijgen en vier jaar lang beveiligingsupdates. De rest van de informatie komt op 11 juli naar buiten.