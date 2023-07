Nothing Phone 2 te zien op nieuwe persfoto’s

Bijna iedere dag gaat het wel over de Nothing Phone 2. We hebben nu nieuwe persfoto’s voor je waarop de nieuwe smartphone van de fabrikant te zien is. Woensdag verschenen ook al de nodige berichten over de smartphone.

Nothing Phone 2 op persfoto’s

De nieuwe Nothing Phone 2 domineert het nieuws. Woensdag schreven we al over de nieuwe telefoon, die ook uitgebracht wordt in het grijs en waarvan de camera-samples zijn opgedoken. Nu zien we de nieuwe smartphone in persfoto’s. Grote verrassingen zien we er niet, maar nu zien we de smartphone wel van alle kanten.

De beelden zijn gedeeld door leaker Evan Blass. De nieuwe Nothing Phone 2 is te zien in het wit en in het grijs. Beide kleuren zijn voorzien van een witte ring, die voor de verlichting zorgt aan de achterkant, ofwel de Glyph Interface. Deze nieuwe versie beschikt over elf gesegmenteerde LED-strips, welke zijn voorzien van 33 verlichtingszones. Tevens heb je als gebruiker hier meer invloed op, waarbij je zelf lichtprofielen kunt maken en ze kunnen oplichten in bepaalde situaties.

De Nothing Phone 2 is qua design verder grotendeels vergelijkbaar met de eerdere smartphone die door de fabrikant is uitgebracht; de Nothing Phone 1. Op 11 juli is de aankondiging van Nothing. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.