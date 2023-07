Nothing Phone 2 in het grijs opgedoken; ook foto-samples getoond

Nothing komt volgende week met de introductie van de nieuwe Nothing Phone 2. De nieuwe smartphone zullen we op 11 juli gaan zien. Nu zien we de resultaten van de camera, daarbij zien we de smartphone ook in een grijze kleur.

Nothing Phone 2

Een smartphone die steeds vaker het nieuws domineert is de Nothing Phone 2. De aankondiging van deze telefoon staat gepland voor 11 juli. Op die dag zullen we dan alle details te horen krijgen. Duidelijk is al wel dat we qua design geen grote verschillen hoeven te verwachten de voorganger van het toestel; de Nothing Phone 1. De smartphone zal echter ook in het grijs uitgebracht worden, zo wordt duidelijk uit een foto die door Marques Brownlee gedeeld wordt.

De oplaadspoel van de telefoon is voorzien van 16 individuele LED’s die voor verschillende functies gebruikt kunnen worden. Zo kunnen ze oplichten als aftellen bij een timer, het aanpassen van het volume, maar ook ondersteuning gaan bieden voor apps van derden, die dus de lichten kunnen gebruiken. Tevens kan de Glyph Interface, zoals de techniek heet, oplichten bij een specifieke app. Je kunt ook eigen beltonen en lichteffecten maken voor oproepen.

Met de Nothing Phone 2 zijn ook al de eerste foto’s gemaakt. Foto’s van het toestel zijn gedeeld op het internet. Hiermee krijgen we een eerste indruk van wat de camera van het toestel mogelijk maakt. De foto’s zijn gemaakt door leaker Max Weinbach en Ben Schoon van 9to5Google.