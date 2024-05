Provider Simpel geeft klanten gratis toegang tot 5G-netwerk

Het heeft enige tijd geduurd, maar nu komt Simpel met de ondersteuning voor het 5G-netwerk. Grotere providers bieden dit al langere tijd aan, later kwam onder andere Youfone met deze ondersteuning. Nu zien we het dus ook bij Simpel.

Simpel met ondersteuning 5G

Telecomprovider Simpel heeft bekend gemaakt dat klanten gebruik kunnen maken van het 5G-netwerk. Eerder kwam Ben al met deze stap. Beide providers gebruiken voor hun bel- en internetverkeer het netwerk van Odido (voorheen T-Mobile). Tot heden kun je bij Simpel enkel via het 4G-netwerk internetten. Eerder kwam ook Youfone met ondersteuning voor 5G, waarbij klanten niet extra hoefde te betalen.

Ben liet destijds al weten dat 5G niet gratis aangeboden wordt. De kosten voor het gebruik van 5G kost bij de blauwgekleurde provider 1,00 euro extra per maand. Hiermee wordt de maximale internetsnelheid verhoogd van 200 Mbit/s naar 300 Mbit/s. De dekking is met 5G in principe gelijk aan dat van 4G, al biedt het wel meer capaciteit.

Simpel heeft de komst van 5G aangekondigd, al is de productpagina nog niet bijgewerkt op moment van schrijven. Klanten hoeven er niet voor bij te betalen en, indien het beschikbaar is, kunnen klanten er automatisch gebruik van maken. Hiervoor is uiteraard wel een toestel nodig dat ondersteuning heeft voor 5G. Informatie over de snelheid wordt nog niet gedeeld.

Je kunt voor informatie terecht op de website van Simpel.