T-Mobile heeft grote landelijke storing: ook Ben, Simpel en Tele2 getroffen (16 december)

Op maandag 16 december is er in de middag een grote storing ontstaan bij telecomprovider T-Mobile. Gebruikers kunnen niet bellen, sms’en en internetten via het netwerk van de provider.

T-Mobile storing

Er is een grote storing op het netwerk van T-Mobile. Vanuit heel Nederland melden klanten zich met problemen met bellen, internetten en sms’en. Het gaat niet alleen om klanten van T-Mobile, maar ook om klanten van Simpel, Ben en gedeeltelijk Tele2. Deze providers maken ook (Tele2 deels) gebruik van het netwerk van T-Mobile.

De problemen lijken te zijn begonnen rond 14:15 uur en treft een groot gedeelte van de klanten. Op dit moment is niet bekend wat de oorzaak is, en wanneer T-Mobile het probleem heeft opgelost. Er gingen ook berichten rond over een storing bij KPN en Vodafone, maar die zijn niet juist. Deze lijken afkomstig te zijn van mensen die iemand met T-Mobile proberen te bellen, of halen de namen van de providers door elkaar.

Update 14:59 uur: T-Mobile laat weten dat de meldingen binnen zijn gekomen bij de provider. Er wordt nu gezocht naar de oorzaak, en naar een oplossing.

Update 15:03 uur: Sommige klanten geven aan dat zij wel kunnen bellen, maar dat alleen internet het niet doet. Bij verschillende andere gebruikers, waaronder ook bij ons, lukt zowel bellen als internetten niet via het T-Mobile netwerk.

Update 15:07 uur: volgens berichten zouden duizenden mensen problemen ervaren met het T-Mobile netwerk. Het is nog niet helemaal of alle gebruikers er last van hebben, wel komen de meldingen vanuit het hele land.

Update 15:11 uur: er is nog altijd geen informatie over wanneer de storing is verholpen. T-Mobile geeft aan de oorzaak te onderzoeken. Sommige gebruikers melden dat de telefoon aangeeft dat de simkaart niet meer actief is. Ook dit is het gevolg van de storing.

Update 15:20 uur: uit inventarisatie van DroidApp blijkt dat de storing bij T-Mobile niet iedereen treft. Luke van DroidApp geeft aan dat hij wel kan bellen en internetten, terwijl iemand anders op dezelfde locatie niet kan internetten. Dat maakt het een apart probleem.

Update 15:34 uur: bij enkele gebruikers zou het netwerk weer zijn teruggekomen, maar daarna ook weer zijn weggevallen. Nog altijd is er geen informatie over wanneer de problemen zijn opgelost.

Update 15:58 uur: T-Mobile laat weten dat de oorzaak van de storing bekend is. De storing, die ruim anderhalf uur geleden begon, werd veroorzaakt door een softwarestoring. Er wordt nu hard gewerkt aan een oplossing. T-Mobile meldt verder dat 112 wel bereikbaar is. Volgens T-Mobile kan een deel van de klanten weer bellen en internetten, maar dus nog niet iedereen.

Update 16:06 uur: Waar Luke (update van 15:20) eerder nog wel kon bellen, is dat nu niet langer meer het geval. Ook hij meldt nu problemen met de dekking. Het opzetten van een dataverbinding lukt daarbij niet.

Update 16:17 uur: Hoewel T-Mobile aangeeft dat er steeds meer klanten kunnen internetten en bellen, melden erg veel klanten nog steeds dat zij problemen ondervinden met het netwerk.

Update 16:19 uur: Bij ons is de netwerkverbinding weer hersteld. Toch blijven de problemen bestaan bij verschillende klanten. In sommige gevallen kan het helpen om de telefoon opnieuw op te starten.

Update 16:27 uur: Het netwerk lijkt nog erg onstabiel. Met regelmaat valt het netwerk uit en zitten klanten weer zonder dekking.

Update 16:39 uur: De problemen zijn nog altijd niet opgelost voor een groot aantal klanten. Het is onbekend hoe lang dit nog zal duren.

Update 17:15: Klanten hebben nog steeds problemen met het opzetten van een dataverbinding. Het ene moment is er dekking, het andere moment niet meer.

Update 17:43 uur: De storing waarin de storing is ontstaan zorgt ervoor dat het verkeer naar de eindbestemming wordt geleid. T-Mobile laat weten dat in batches het verkeer gecontroleerd wordt teruggebracht. Dit kan enige tijd in beslag nemen.

Update 18:06 uur: T-Mobile laat weten dat het herstel voorspoedig verloopt. Het kan helpen om je smartphone even opnieuw op te starten, zo laat de provider weten.

Update 21:11 uur: T-Mobile geeft de volgende update over de storing van vandaag;

“Inmiddels zijn alle klanten weer verbonden met het netwerk en kunnen zij weer bellen, internetten en sms’en. Een kleine groep klanten kan nog last ondervinden met inkomende gesprekken en SMS ontvangen. We adviseren klanten die nog niet kunnen bellen om hun telefoon uit en aan te zetten. We werken er hard aan om ook dit zo snel mogelijk op te lossen. We bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak.”