Nederland heeft 3 beste mobiele providers ter wereld: onderzoek 2023

Onderzoeksbureau Umlaut en Connect Magazine hebben opnieuw de kwaliteit van de Nederlandse mobiele netwerken onderzocht. Ook dit jaar doen de Nederlandse providers weer goede zaken.

KPN scoort uitzonderlijk hoog

Dit jaar heeft onderzoeksbureau Umlaut voor de achtste maal onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse mobiele netwerken. Dat doet het bedrijf op meerdere manieren bijvoorbeeld door te testen tijdens het rijden met de auto en met de trein. Maar ook tijdens het wandelen en in stedelijk gebied wordt uitvoerig getest op datasnelheid, kwaliteit van de verbinding en bereikbaarheid. Verder kijkt het onderzoek ook naar latency en up- en download snelheden.

KPN trekt dit jaar aan het langste eind en haalt de hoogste score ooit voor een mobiele netwerk in de test. Het bedrijf haalde 980 punten van de 1000 en mag zich daarmee beste mobiele provider ter wereld noemen. Op de tweede plaats vinden we T-Mobile met een score van 969 gevolgd door Vodafone met 963 punten.

Als we nader de details bekijken dan scoort KPN het beste op de categorie data, crowdsourcing en haalt het ook het beste resultaat in de categorie betrouwbaarheid. In de categorie telefoongesprekken scoort het gelijk met T-Mobile. Vodafone staat op een stevige derde plek in ons land maar, zo schrijft het onderzoeksbureau; “Vodafone heeft de meeste verbeteringen laten zien in het afgelopen jaar een scoort dit jaar dan ook 25 punten meer dan vorig jaar.”