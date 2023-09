Sneller 5G internet pas later in Nederland: veiling uitgesteld

Nederlanders moeten nog even geduld hebben voordat ze kunnen genieten van de echte 5G-snelheden. De veiling van nieuwe frequenties voor 5G-internet is opnieuw uitgesteld, tot grote teleurstelling van de telecomproviders.

Uitstel voor snelle 5G-frequentie

5G is al een tijdje beschikbaar in Nederland, maar de snelheden zijn nog niet zo hoog als veel mensen hadden gehoopt. Dat komt omdat de 3,5GHz-band, die nodig is voor echt snel 5G, nog niet beschikbaar is. De veiling van die band zou dit jaar plaatsvinden, maar is nu uitgesteld tot een nog onbekende datum. De vertraging is te wijten aan bezwaren tegen het frequentieplan, dat vastlegt wat er met de draadloze frequenties gebeurt. Nu wordt de frequentie gebruikt door inlichtingendiensten.

Onder andere de Galaxy A34 en Galaxy A54 ondersteunen 5G

De telecomproviders zijn niet blij met de vertraging. Providers hebben uitgekeken naar dit moment, en nu moeten zowel de providers als de klanten van KPN, Odido (voorheen T-Mobile en Tele2) en Vodafone nog langer wachten. Zij moeten nog even geduld hebben voordat ze kunnen profiteren van de hogere snelheden die 5G mogelijk maakt.

De vertraging is een gemiste kans voor Nederland. Het land wil een voorloper zijn op het gebied van 5G, maar met dit uitstel loopt het achterop bij andere landen. Meerdere partijen zijn in beroep gegaan tegen de beslissing. De uitspraak van de rechtbank op 11 en 12 oktober zal bepalen hoe dit verder afloopt.