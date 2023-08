Simpel verhoogt stilletjes internetsnelheden voor klanten

Bestaande en nieuwe klanten van Simpel kunnen vanaf nu profiteren van een hogere internetsnelheid. Zonder hier ruchtbaarheid aan te geven, zijn zowel de up- als de downloadsnelheid omhoog gegaan.

Sneller internetten bij Simpel

Telecomprovider Simpel heeft wijzigingen doorgevoerd in de internetsnelheden. Uit een inventarisatie van DroidApp blijkt dat zowel nieuwe als bestaande klanten kunnen profiteren van de nieuwe snelheden die vanaf nu gelden. Bij Simpel maak je gebruik van het T-Mobile netwerk. Toch betekent dit niet dat je van alle vrijheden gebruik kunt maken die de magentagekleurde provider zelf aanbiedt aan haar klanten. Hoewel de prijs daar ook naar is bij Simpel.

Tot dusver gold een downloadsnelheid van 75 Mbit/s. Dit is nu verdubbeld naar 150 Mbit/s. Een flinke stijging is er ook voor de uploadsnelheid. Deze kwam eerder uit op maximaal 10 Mbit/s, waar deze vanaf nu uitkomt op 50 Mbit/s. In tegenstelling tot Youfone, eveneens een provider met lage prijzen, biedt Simpel vooralsnog geen toegang aan tot het 5G-netwerk.

Meer informatie over Simpel met de abonnementen vind je terug op de pagina van Simpel. Wist je dat je flink wat geld kunt besparen door sim-only abonnementen te vergelijken? DroidApp heeft de beste sim-only aanbiedingen van augustus op een rijtje gezet.