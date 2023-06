Youfone verruimt databundel en verhoogt prijzen

Telecomprovider Youfone heeft bekend gemaakt dat het wijzigingen doorvoert in de mobiele abonnementen. De 14GB bundel wordt verhoogd naar 15GB. Daarnaast worden er prijsverhogingen doorgevoerd voor de verschillende bundels.

Youfone wordt duurder

Youfone heeft wijzigingen doorgevoerd in het aanbod van mobiele abonnementen. De nieuwe veranderingen gelden voor nieuwe klanten, en voor degenen die hun huidige abonnement verlengen bij de paarsgekleurde provider. Eén van de verschillen is de 14GB databundel. Voortaan is dit een bundel met 15GB internet. Daarnaast wordt tijdelijk nog vastgehouden aan de actie waarbij je bij een nieuwe aansluiting geen aansluitkosten hoeft te betalen.

Waar we donderdag schreven over de nieuwe Lebara prijzen, waarbij de tarieven omlaag gingen, gaan de prijzen bij Youfone juist omhoog. De verhoging van de prijs geldt voor zowel de abonnementen die je per maand op kunt zeggen, als voor de 1-jarige contracten. In het geval van het maandabonnement stijgt de prijs 2,00 euro per maand. Een jaarcontract stijgt met 1,00 euro per maand. Sinds een paar maanden biedt Youfone gratis 5G aan.

Je kunt bij Youfone kiezen uit twee belbundels; 150 minuten/sms of onbeperkt. Het prijsverschil is 1,50 euro per maand. Voor de data kun je kiezen uit 500MB, 2GB, 5GB, 10GB, 15GB of 20GB. Kies je voor een éénjarig contract met 150 minuten en 15GB data dan kost je dit 11,00 euro per maand. De bundel met onbeperkt bellen en 2GB heb je al vanaf 8,00 euro per maand. De nieuwe prijzen en bundels zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Youfone, Belsimpel en Mobiel.