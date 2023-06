Lebara verlaagt prijzen van nieuwe mobiele abonnementen

Telecomprovider Lebara, waarbij je gebruik maakt van het netwerk van KPN, introduceert nieuwe mobiele abonnementen. De grootste verandering; de prijzen worden verlaagd. Je kunt zelf kiezen of je het abonnement voor twee jaar afsluit, of dag je hem maandelijks op kunt zeggen.

Lebara verlaagt prijzen nieuwe abonnementen

Lebara heeft bekend gemaakt dat het wijzigingen doorvoert in het mobiele portfolio. De grootste verandering is dat de prijzen verlaagd zijn. De wijzigingen gaan vandaag, op 1 juni 2023 in bij nieuwe abonnementen. Bestaande klanten krijgen de nieuwe prijzen pas als zij het contract verlengen. Lebara benadrukt dat de aansluitkosten voorlopig gratis blijven, zodat nieuwe klanten dat voordeeltje alvast hebben.

Je kunt bij Lebara kiezen voor een bundel met 1GB, 3GB, 5GB, 10GB, 15GB en 20GB. Hierbij krijg je standaard 150 minuten en 150 sms’jes. Wel kun je voor €1,00 per maand extra onbeperkt bellen en sms’en. Voor 5,00 euro per maand krijg je onbeperkt bellen naar 44 landen, wat handig is als je familie of vrienden in het buitenland hebt wonen. Voor 0,50 eurocent kun je een dataplafond instellen, zodat je niet over je (data)bundel kunt gaan met hoge kosten als gevolg.

De bundel met 1GB data is 1,00 euro per maand goedkoper en kost 5,00 euro. Kies je voor een bundel die je maandelijks op kunt zeggen, dan betaal je 2 euro per maand meer. De bundel met 5GB kost 7,50 euro, wat 1,50 euro lager is dan voor vandaag. Voor 9,00 euro per maand krijg je bij Lebara de bundel met 10GB. Dubbel zoveel data krijg je voor 16,00 euro per maand. De nieuwe abonnementen zijn vanaf nu beschikbaar bij Lebara, bij Mobiel en bij Belsimpel.