KPN geeft mobiele klanten 5GB gratis internet

Om de december feestmaand te vieren pakt KPN uit. Klanten met een mobiel abonnement krijgen 5GB gratis internet dat ze meerdere maanden kunnen gebruiken. Je hoeft hiervoor als klant niets voor te doen.

5GB gratis data bij KPN

Heb je een mobiel abonnement bij KPN, dan is er goed nieuws! De provider geeft je gratis 5GB internet dat je de komende twee maanden kunt gebruiken, in de periode van 1 december 2023 tot 31 januari 2024. Klanten hoeven hiervoor niets te doen. Je ziet in de MijnKPN app terug of je het kadootje van 5GB internet al hebt ontvangen van de provider. Hiervoor volg je onderstaande stappen.

Open de MijnKPN app en log in je met je inloggegevens

Ga naar de overzichtspagina van Mobiel

Kies voor ‘Meer opties bekijken’

Klik op ‘Mijn bundels’

Daar zie je onder ‘Beschikbare data’ de bundel genaamd ‘Een kadootje voor jou’

Deze bundel gebruik je als de bestaande bundels op zijn. De 5GB internetbundel is een cadeautje van KPN, maar de data die in deze bundel zit kun je niet delen met gezinsleden, wat wel met andere bundels kan. Je kunt wel de data doneren aan verschillende doelen, zoals het Rijksmuseum, KNVB, Mooiste Contact Fonds, het KPN Sportfonds of het Concertgebouw. Alles over KPN vind je terug op de website. Overigens schreven we van het weekend ook al over de gratis films bij KPN die klanten krijgen.