KPN verhoogt prijs mobiel abonnement door inflatie

De inflatiecorrectie wordt weer doorgevoerd. Klanten van telecomprovider KPN krijgen vanaf 1 oktober hiermee te maken, waardoor de prijs van een (bestaand) mobiel abonnement stijgt.

Inflatiecorrectie bij KPN

KPN heeft bekend gemaakt dat de prijs van mobiele abonnementen stijgt. Het gaat om een prijsverhoging van bestaande abonnementen. Klanten die voor 1 juli 2024 een abonnement hebben afgesloten, krijgen te maken met een stijging van 2,3 procent vanwege de inflatiecorrectie. Deze verhoging zal doorberekend worden vanaf 1 oktober 2024.

Verhogingen in de prijs vanwege inflatiecorrectie is geen reden om het abonnement kosteloos op te zeggen. De inflatiecorrectie staat vermeld in de algemene voorwaarden van de provider.

Soms kan het interessant zijn om op tijd te verlengen. In verschillende gevallen is een nieuw abonnement goedkoper. Van de week kwam KPN ook al in het nieuws met de nieuwe Kids & Teens abonnementen. De bundels en abonnementen zijn beschikbaar op de website van KPN.