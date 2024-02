Umlaut: Nederland heeft beste mobiele netwerk; KPN grote winnaar

Nederland heeft het beste mobiele netwerk van de wereld. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Umlaut. KPN heeft in Nederland het beste netwerk, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Gevolgd door Odido en Vodafone.

KPN heeft beste netwerk

Ieder jaar doet het Duitse bedrijf Umlaut onderzoek naar het beste mobiele netwerk. Niet alleen in Duitsland, maar ook in andere Europese landen, waaronder Nederland. Net als vorig jaar staat KPN op de eerste plaats. De tweede plek is voor Odido (voorheen T-Mobile en Tele2). Vodafone staat op de derde en daarmee laatste plaats in ons land met het eigen netwerk. Toch zijn het geen slechte scores. Alle drie de providers komen in het onderzoek uit op een puntentotaal van boven de 970, waar maximaal 1000 punten te behalen zijn.

De overall-score van KPN komt uit op 987 punten. Odido behaalt 978 punten, Vodafone 971 punten. Umlaut doet de onderzoeken op verschillende manieren. Zo worden verschillende trajecten afgelegd te voet, per auto en per trein. Daarbij worden ook metingen van gebruikers meegenomen. In opdracht van het Duitse tijdschrift Connect voert Umlaut voor de zevende keer het onderzoek uit. Voorheen was deze partij bekend onder de naam P3.

De drie providers in Nederland laten een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Toen scoorden KPN, Odido (T-Mobile toen nog) en Vodafone respectievelijk 980, 969 en 963 punten. KPN lanceerde in februari nieuwe abonnementen.

België en Duitsland

In België komt Proximus als beste uit de bus met 932 punten. De verschillen zijn hier klein, want BASE haalt 929 punten. Orange sluit de ranglijst met 923 punten. Bij de oosterburen zijn er grotere verschillen. In Duitsland is de top 3 als volgt; Telekom (952 punten), Vodafone (915), Telefónica/O2(894).