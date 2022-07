Simpel stunt met scherp geprijsde sim-only abonnementen: 12GB voor €10

Simpel is een bekende naam in providerland; de mobiele provider maakt gebruik van het T-Mobile netwerk en is gunstig geprijsd. Nu kun je tijdelijk nog gunstiger je sim-only bundel afsluiten.

Simpel met flinke korting

Provider Simpel start met een nieuwe promotie waarbij je flink kunt profiteren op de maandelijkse kosten voor een sim-only abonnement. De prijzen zijn tot en met 7 augustus flink verlaagd, waarbij je meer data voor minder geld krijgt. DroidApp kwam de aanbieding toevallig tegen, dus zetten we de voordelen op een rijtje.

Vooral de bundel met 12GB internet en onbeperkt bellen is interessant. Kies je voor een abonnement met een looptijd van 24 maanden, dan betaal je hiervoor slechts 10,00 euro per maand. De bundel met 1,5GB en onbeperkt bellen heb je al voor 7,50 euro. De 14GB bundel start al bij 13,50 euro. Je hebt ook keuze uit de bundels van 500MB en 6GB.

Simpel maakt gebruik van het netwerk van T-Mobile. Alle prijzen en de informatie erover vind je op de website van Simpel.