Simyo komt met tweejarige abonnementen en verhoogt prijzen

Simyo heeft het aanbod van abonnementen aangepast. Vanaf nu kunnen klanten kiezen voor een contract van 24 maanden. De prijzen van de maand- en jaarabonnementen gaan omhoog met deze wijziging.

Simyo verandert sim-only aanbod

Nederland is tal van providers rijk. Iedere maand zet DroidApp op een rijtje wat de beste aanbiedingen zijn voor een nieuw abonnement. Dat vind je onder andere terug in ons artikel met de beste sim-only aanbiedingen van juli. Simyo heeft inmiddels wijzigingen doorgevoerd in haar abonnementen. Vanaf nu krijgen klanten ook de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten voor twee jaar, een periode van 24 maanden.

Simyo spreekt daarbij ook over kleine aanpassingen in de prijzen. Voor de databundel worden geen andere bedragen berekend, voor bel- en sms-bundels is dit een ander verhaal. Kies je voor een abonnement met een looptijd van 1 jaar, dan stijgen de kosten per maand met €1,00. Degenen die kiezen voor een maandabonnement van Simyo zien een prijsstijging van 2,00 euro per maand terug, in vergelijking met een 2-jarig abonnement.

De wijzigingen zijn per direct actief en gelden voor nieuwe klanten of klanten die gaan verlengen. Dit betekent dat bestaande Simyo-klanten nog niet de meerprijs voorgeschoteld krijgen. De nieuwe abonnementen van Simyo zijn terug te vinden op de website van Simyo.