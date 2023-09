Simyo verhoogt prijzen voor bestaande klanten door inflatiecorrectie

De inflatiecorrectie is al bij verschillende providers doorgevoerd. Nu volgt ook Simyo. Voor bestaande klanten worden de prijzen verhoogd met een percentage van 8,4 procent.

Simyo voert inflatiecorrectie door

Vrijwel alles wordt duurder, en dat geldt nu ook voor klanten van Simyo. In navolging van KPN en ook bij Vodafone voert nu ook Simyo een verhoging van de prijs door. De prijsverhoging is te danken aan de inflatiecorrectie. Simyo laat weten dat het gaat om een verhoging van 8,4 procent. Volgens Simyo is dit lager dan de door het CBS berekende inflatiepercentage van 8,9 procent.

De prijsverhoging geldt voor klanten die voor 1 juli 2023 een abonnement bij de oranjegekleurde provider hebben afgesloten. Vanaf 1 oktober gaat de prijsverhoging in. Vanaf komende week zijn de wijzigingen precies in te zien voor klanten, via de online omgeving. Net als bij de andere providers is de prijsverhoging door inflatiecorrectie geen reden om het abonnement te ontbinden. Deze is namelijk opgenomen in de algemene voorwaarden.

Loopt je abonnement bijna af, dan kan het zeker lonen om te verlengen, waarbij de prijzen zomaar lager kunnen liggen dan wat je nu gaat betalen. Het kan ook interessant zijn om over te stappen; meer informatie vind je in ons artikel met de beste sim-only aanbiedingen van september-oktober.