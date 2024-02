DuckDuckGo browser voegt handige Sync & Back-up functie toe

DuckDuckGo biedt vanaf nu een nieuwe functie voor het synchroniseren en het maken van een back-up van verschillende zaken. Denk hierbij aan je bladwijzers, favorieten en wachtwoorden die nu gesynchroniseerd kunnen worden.

DuckDuckGo met Sync & Backup

DuckDuckGo, de op privacy gerichte browser, heeft recentelijk een nieuwe functie geïntroduceerd genaamd “Sync & Backup”, waarmee gebruikers hun privé bladwijzers, favorieten en wachtwoorden kunnen synchroniseren en openen op meerdere apparaten. Hoewel gebruikers voorheen al bladwijzers en wachtwoorden konden importeren vanuit andere browsers naar DuckDuckGo, stelt deze nieuwe functionaliteit hen in staat om deze informatie privé te synchroniseren tussen DuckDuckGo-browsers op verschillende apparaten.

Het opvallende aan deze functie is dat gebruikers geen account hoeven aan te maken of in te loggen om ervan gebruik te maken. In lijn met DuckDuckGo’s focus op privacy verzekert het bedrijf gebruikers dat hun bladwijzers of wachtwoorden nooit door DuckDuckGo worden gezien.

Deze nieuwe functie wordt ondersteund op de meeste gangbare apparaten, waaronder Windows, Mac, Android en iPhone. Dit betekent dat gebruikers informatie zoals bladwijzers en wachtwoorden kunnen delen tussen bijvoorbeeld hun DuckDuckGo-browser op hun Mac en hun iPhone.

Voor gebruikers die DuckDuckGo verkiezen vanwege de privacy en het vermijden van datadeling, maakt deze nieuwe functie het mogelijk om dezelfde browser op meerdere apparaten te gebruiken door informatie te synchroniseren. Voorheen moesten gebruikers mogelijk een externe wachtwoordbeheerder gebruiken, maar deze update maakt dat overbodig.

Om te beginnen met Sync & Backup kunnen gebruikers eenvoudig naar de browserinstellingen gaan, de optie “Sync & Backup” selecteren en vervolgens “Synchroniseren met een ander apparaat” kiezen. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen ze apparaten koppelen met behulp van een QR-code op telefoons en tablets, of een alfanumerieke code op desktops. Voor gebruikers die slechts één apparaat gebruiken, is er een optie om “Synchroniseren en een back-up maken van dit apparaat” te selecteren in het gedeelte ‘Installatie voor één apparaat’.

Na het instellen van Sync & Backup kunnen gebruikers een volledige lijst van al hun gesynchroniseerde apparaten bekijken en de bijnamen van deze apparaten bewerken. Belangrijk is dat gebruikers hun herstel-PDF op een veilige plaats moeten bewaren, aangezien dit document hun herstelcode bevat. Deze code is essentieel om toegang te krijgen tot gesynchroniseerde gegevens in het geval dat apparaten verloren of beschadigd raken. DuckDuckGo benadrukt dat de herstelcode de enige manier is om toegang te krijgen tot gegevens vanaf een nieuw apparaat.