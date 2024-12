Nokia heeft in de laatste jaren al een aantal Android-smartphones uitgebracht, maar daarvoor was het een tijd ervoor al tijd voor een Android-toestel van de Finse fabrikant. Echter, werd in 2014 een drietal aangekondigd; de Nokia X, XL en X+. Deze smartphones waren voorzien van Android. We bespreken ze in deze editie van ‘De vergeten smartphone’.

Nokia X en XL

Tijdens het Mobile World Congress van 2014 heeft de Finse fabrikant Nokia een drietal Android-smartphones aangekondigd. Deze toestellen kregen de namen Nokia X, Nokia XL en Nokia X+. Die laatste was vrijwel gelijk aan die van de X, maar de XL en X hadden wel een aantal verschillen. Een ding was wel: Nokia was toen al actief met Android-toestellen.

Toch was er een flinke kanttekening. De toestellen werden aangekondigd nét voordat Microsoft de smartphonetak van Nokia over zou willen nemen. Het leek op een noodkreet om toch weer te kunnen scoren met smartphones; maar dat lukte niet echt. De Nokia X-serie moest daar aan bijdragen, maar in tegenstelling tot andere Android-toestellen had je geen toegang tot de Google-diensten; en dus viel ook toegang tot de Play Store weg. Nokia bood een eigen applicatiewinkel aan, en dat was meteen ook een reden voor velen om de Nokia X links te laten liggen.

Nokia X

De Nokia X was een smartphone met een 4,0 inch beeldscherm (800 x 480 pixels) en draaide op de aangepaste versie van Android, met Android 4.1.2 Jelly Bean. Daarbij was er een 3,2 megapixel camera en kon je verbinden met Bluetooth, WiFi, GPS en was er een 1500 mAh batterij. Daarbij was er een Qualcomm Snapdragon S4 Play dual-core processor. De prijs van de telefoon lag rond de 100 euro.

Nokia XL

De Nokia XL was een toestel met een beeldschermgrootte van 5,0 inch en eenzelfde resolutie. De processor was gelijk en ook dit toestel had een kleine 800MB aan RAM-geheugen en 4GB opslagruimte. De telefoon had een 5 megapixel camera en 2 megapixel front-camera. De accu was iets groter bij de Nokia XL: 2000 mAh. Nokia voorzag de XL van een prijskaartje die (ook) rond de 100 euro lag.

In Nederland werden de smartphones voor zover bekend niet uitgebracht. De toestellen waren voornamelijk bedoeld voor de opkomende markten om te kijken of er een markt was voor de devices. De Nokia X en XL kwamen in kleurrijke varianten op de markt en hadden een interface die ver van Android af stond; en eerder deed denken aan de Asha toestellen van de Finse fabrikant.

Opvallend nieuws was er ook. Een paar maanden na de aankondiging stopte de software-ondersteuning al. Vier maanden na de release al. De nieuwe Android-software kon niet overweg met de toestellen.



Nokia X en XL samengevat in 5 punten: