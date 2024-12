Google begint met waarschuwen gebruikers over stoppen met Maps tijdlijn

Google Maps gaat definitief stoppen met het opslaan van de locaties in je Google Maps tijdlijn. Dit was al meermaals bekend gemaakt door Google, maar nu worden gebruikers daadwerkelijk ingelicht over de wijzigingen. Gebruikers krijgen tot 9 juni 2025 de tijd om actie te ondernemen.

Actie ondernemen voor Google Tijdlijn

De tijdlijn-functie in Google Maps is een ontzettend handige functie. Gebruikers kunnen ermee zien waar ze wanneer ergens geweest zijn en bijvoorbeeld ook voor hoe lang. De mogelijkheden van deze Timeline-functie worden echter flink teruggebracht, zo werd eerder al bekend. Google zal niet langer meer de webversie ondersteunen en deze informatie niet meer opslaan in je Google-account. In plaats daarvan zal Google het enkel nog op gaan slaan op het apparaat zelf.

In een mail die naar gebruikers wordt gestuurd, wordt geattendeerd op het feit dat vanaf 9 juni 2025 de functionaliteit niet meer breed beschikbaar is in het Google-account. Vanaf die datum kun je de bezoeken en routes die zijn opgeslagen enkel nog raadplegen op het apparaat zelf. Je moet hiervoor wel actie ondernemen.

Wanneer je opgeslagen bezoeken en routes wilt bewaren, dien je in de instellingen van Google Maps tijdlijn deze actie te bevestigen op het apparaat dat je wilt gebruiken. Wanneer je dit niet doet, worden deze gegevens verwijderd, en worden de Tijdlijn-instellingen uitgeschakeld. Zodra je de instellingen aanpast, worden de gegevens voortaan alleen nog op het apparaat zelf bewaard. Dit betekent dat je het vanaf dat moment niet meer online kunt inzien via de webversie, en ook niet meer op andere apparaten.

Mocht je overschakelen naar een andere telefoon, dan kun je er wel voor kiezen om de opgeslagen locatiegegevens mee te nemen, zo laat Google weten. Hiervoor maak je in de Google Maps app, bij je profielfoto > je tijdlijn > het icoontje van de wolk > Uw back-ups > Meer, een back-up, die je op een ander apparaat op dezelfde manier weer kunt importeren.