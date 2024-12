Android XR officieel: eerste XR-bril van Samsung getoond

Google heeft Android XR aangekondigd. Deze versie van Android is specifiek voor speciale brillen, waarbij gebruik gemaakt wordt van Extended Reality. Samsung heeft gelijk ook zo’n bril aangekondigd.

Android XR

Android is er al voor de smartphone, televisie en andere apparaten. Daar komen nu speciale brillen bij. Deze brillen zullen voorzien zijn van Android XR. Het nieuwe besturingssysteem is opgezet in samenwerking met Qualcomm en Samsung. Google laat weten dat het nieuwe OS de echte wereld moet combineren met een virtuele omgeving. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie moeten de mogelijkheden verder gaan dan de VR-brillen en toepassingen die eerder al gepresenteerd werden.



Android XR-brillen en headsets zijn voorzien van Gemini, ofwel AI, waar via de besturing en de gesprekken verlopen. Android-applicaties worden breed ondersteund, zoals je dat nu ook in de Play Store voor je smartphone of tablet kunt vinden. Volgens Google zullen er speciale toevoegingen gedaan worden aan YouTube, Google Maps, Google Foto’s, Chrome en Google TV gedaan worden, zodat deze een extra toegevoegde waarde hebben op Android XR.

Als eerst is Android XR beschikbaar voor ontwikkelaars, die aan de slag kunnen met verschillende tools en engines. XR combineert technologieën zoals virtual reality (VR), augmented reality (AR) en mixed reality (MR) om een dynamische interactie tussen fysieke en digitale werelden te bieden.

Project Moohan

Google zegt zelf bezig te zijn aan een prototype van nieuwe type ‘Glasses’. Samsung heeft zelf ‘Project Moohan’. Dit is een Koreaanse vertaling van het woord ‘oneindigheid’. Het is een nieuwe XR-bril welke volgend jaar moet verschijnen. Of dit beperkt is tot een aantal landen, en wat de prijs zal gaan worden is niet bekend.

De headset beschikt over geavanceerde displays, Passthrough-technologie en natuurlijke multimodale input, waardoor gebruikers via spraak, gebaren en een contextbewuste interface kunnen communiceren. Dit maakt toepassingen mogelijk zoals navigeren met Google Maps, het bekijken van live sportwedstrijden op YouTube en het plannen van reizen met behulp van de AI-assistent Gemini.

De bril is lichtgewicht en ergonomisch ontworpen voor langdurig gebruiksgemak en vormt een aanvulling op het Galaxy-ecosysteem. Project Moohan legt de nadruk op een natuurlijke gebruikerservaring en combineert innovatieve technologieën met praktische functionaliteit. Het apparaat belooft een belangrijke stap te zijn in de ontwikkeling van XR, waarbij fysieke grenzen worden overstegen en technologie toegankelijker wordt gemaakt in het dagelijks leven.

We verwachten volgend jaar meer informatie over deze nieuwe gadget.