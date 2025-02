Werd jaren geleden je volgende telefoon een Nokia, dan kon de zoektocht beginnen. Er was immers een flink portfolio aan toestellen. Eén van de toestellen was de Nokia 5000. Dit toestel verscheen in 2008. We bespreken hem vandaag in ‘De vergeten telefoon’.

Nokia 5000

Nokia heeft een gigantisch aanbod aan toestellen uitgebracht. Toestellen van de Finnen hebben we al meermaals behandeld op DroidApp in onze wekelijkse rubriek. De rubriek ‘De vergeten telefoon’ breiden we deze zondag uit met de Nokia 5000. Deze kleurrijke telefoon verscheen in 2008 en viel op door de kleurcombinaties. Zo was het toestel er in het wit, met felgroene randen. Die kleur zagen we ook terug aan de achterkant. Ook zwart-blauw, wit-paars en geheel zwart kwam voorbij.

De Nokia 5000 was voorzien van een kleurenscherm van 2,0 inch en 65.000 kleuren. De telefoon was 106 x 46 x 11,1 millimeter groot en bood ongeveer 10MB aan opslagruimte. Je kon met deze zogenaamde ‘feature-phone’ ook foto’s maken. Het toestel was uitgerust met een 1.3 megapixel camera. Bluetooth was aanwezig, net als een FM-radio en natuurlijk polyfoon-beltonen.

Het toestel uit Finland werd geleverd met een 700 mAh batterij. In Nederland verscheen het toestel op de markt voor een bedrag van rond de 100 euro.

Nokia 5000 samengevat in 3 punten