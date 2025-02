Asus Zenfone 12 Ultra aangekondigd: het nieuwe vlaggenschip

Asus heeft haar nieuwe vlaggenschip voor 2025 aangekondigd. Onlangs gingen al berichten rond over de Zenfone 12 Ultra, vandaag is deze officieel gepresenteerd. Opmerkelijk; niet op al elk gebied is het een high-end.

Asus Zenfone 12 Ultra

Asus heeft zojuist haar nieuwe high-end toestel gepresenteerd voor het jaar 2025. Het is de Asus Zenfone 12 Ultra. De opvolger van de Zenfone 11 Ultra is voorzien van de nieuwe Snapdragon 8 Elite processor van Qualcomm. De telefoon is IP68-gecertificeerd en biedt een 6,78 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met variabele verversingssnelheid.

De Asus Zenfone 12 Ultra biedt een 32 megapixel front-camera en achterop een driedelige camera met 50MP hoofdlens, 13MP groothoeklens en een 32 megapixel telelens met 3x optische zoom. Er is ESIM-ondersteuning, WiFi 7, een 5500 mAh batterij en 65W laden. Je kunt het toestel ook draadloos opladen. AI zien we ook terug, bijvoorbeeld in de (video-) camera en verschillende zoekopties. Daarbij kun je Circle to Search gebruiken van Google.

Je kunt de nieuwe telefoon aanschaffen voor een bedrag van 1099 euro. Aardig wat geld voor een smartphone. Extra opmerkelijk daarbij is dat Asus niet heel scheutig is met updates. De Asus Zenfone 12 Ultra draait weliswaar op Android 15. Je krijgt maar twee Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.