Asus Zenfone 12 Ultra verschenen: renders en specs gelekt

Asus zal binnenkort de Zenfone 12 Ultra officieel presenteren. Dit model is technisch gezien een meer toegankelijke versie van de gaming-smartphone ROG Phone 9, maar komt met enkele aanpassingen in ontwerp en camera. Nu zijn specs en foto’s opgedoken.

Asus Zenfone 12 Ultra is onderweg

Asus heeft een nieuwe smartphone in ontwikkeling. De telefoon krijgt de naam Asus Zenfone 12 Ultra en is nu uit de doeken gedaan door de Duitse collega’s van Winfuture.

Scherm en prestaties

De Asus Zenfone 12 Ultra beschikt over een Samsung OLED-scherm van met een formaat van 6,78 inch en een resolutie van 2400×1080 pixels. Het scherm is gebaseerd op LTPO-technologie en biedt een maximale verversingssnelheid van 120Hz. Bij gaming zou dit uitkomen op 144Hz.

Onder de motorkap bevindt zich de Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Dit model maakt gebruik van de geavanceerde “Oryon”-CPU, die ook wordt ingezet in high-end ARM-chips voor Windows-notebooks. De telefoon wordt geleverd met 8 of 16GB LPDDR5X RAM en een opslagruimte tot 512 GB.

Camera-opstelling

Op cameragebied heeft Asus de Zenfone 12 Ultra voorzien van een 50MP hoofdcamera met een Sony Lytia 700-sensor. Deze beschikt over een geavanceerde optische beeldstabilisator met een zogenaamde “gimbal”-technologie. Daarnaast is er een 13MP groothoekcamera en een 32MP zoomcamera met drievoudige optische vergroting en ingebouwde beeldstabilisatie. De frontcamera, identiek aan die van de ROG Phone 9 Pro, maakt gebruik van een 32 MP-sensor.

Hoewel de camera-opstelling grotendeels overeenkomt met de ROG Phone 9 Pro, heeft Asus de flitser verplaatst.

Batterij en extra’s

De Zenfone 12 Ultra beschikt over een 5500 mAh batterij, wat iets kleiner is dan de batterij in de ROG Phone 9. Het toestel ondersteunt bedraad opladen tot 65W en draadloos opladen via Qi met een maximale snelheid van 15W.

Asus levert de Zenfone 12 Ultra met Android 15 en integreert diverse AI-functies die foto- en video-opnamen moeten verbeteren. Het toestel heeft een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid en beschikt, het toestel zelfs over een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

Over de prijs en beschikbaarheidsdatum van de Zenfone 12 Ultra is nog geen informatie bekend.